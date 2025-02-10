В Челябинске отловили и отправили в приют партию бездомных собак

За неделю в пригород увезли более 20 животных

В Челябинске продолжается отлов бездомных животных. За прошлую неделю поймали и увезли в приют Сосновской ветстанции под Челябинском 24 животных без бирки. Об этом на аппаратном совещании сообщил вице-мэр Александр Астахов.

Напомним, в государственном приюте животных стараются подлечить, вакцинировать, стерилизовать и по возможности найти новых хозяев. Если таковые не найдутся, то собак выпускают обратно. И привозят новых, чтобы хотя бы через стерилизацию постараться остановить рост популяции безнадзорных животных.

Если вы еще не знаете, отлов в Челябинске можно вызвать по телефону 8-902-618-56-59. Или направить заявку в Управление экологии и природопользования администрации Челябинска по телефону 729-33-66 в рабочее время или по адресу электронной почты ecolog@cheladmin.ru.