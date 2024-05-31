В Челябинске открывают городской лагерь для детей с диабетом

Проект поддержали органы социальной защиты

Городской клуб дневного пребывания «Летняя инклюзивная школа юных детективов и разведчиков» открывают в Челябинске. Он предназначен для детей с сахарным диабетом. На протяжении дня ребят будут сопровождать медик, а также обученные навыкам первой медицинской помощи инструкторы и наставники, сообщают организаторы.

«Это лагерь дневного типа, который дети смогут посещать с 9:00 до 17:00. Смена длится десять дней. Дети будут расследовать интересное дело „Поиск пятого элемента“, развязка случится на прощальном костре», — говорит руководитель проекта, директор Академии развития интеллекта «Интелика» Галина Поздеева.

Сейчас в Челябинской области около 1,5 тысяч детей, больных сахарным диабетом. Многие из них не могут оказать себе первую помощь при скачках сахара и поэтому не выезжают в лагерь за город и даже не остаются без родителей дома. В оздоровительные лагеря выезжают не более 30 человек. Новый клуб даст возможность школьникам с диабетом провести каникулы, как это делают здоровые дети.

Городской клуб создан при поддержке Комитета по социальной политике города Челябинска.

Ранее министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина заявила, что этим летом в загородных лагерях создадут отряды для детей с особенностями здоровья: будут организованы смены для ребят, перенесших онкологические и гематологические заболевания, а также для детей с сахарным диабетом.

