В Челябинске открывают движение автомобилей возле «Монтажного колледжа»

На участке продолжается ремонт трамвайных путей

Завтра, 4 октября, в Челябинске откроют движение автомобилей на пересечении улиц Горького и Первой Пятилетки. Об этом сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».

На перекрестке находится трамвайный узел «Монтажный колледж». Движение автомобилей закрывали из-за ремонта путей. Сейчас завершили работы по укладке нижнего слоя асфальтобетона, и проезд стал возможен.

Напомним, сегодня в городе открыли движение трамваев в районе депо № 1 на улице Первой Пятилетки. В связи с этим изменилось несколько маршрутов.

Ранее в Челябинске выбрали проектировщика новой трамвайной линии в Ленинский район. Ветку проложат по мосту от железнодорожного вокзала до улицы Гагарина.