Челябинским детям удалять камни в почках будут лазером за 15 минут

Урология ГКБ № 1 начинает принимать маленьких пациентов

Городская клиническая больница № 1 Челябинска готовится к приему маленьких пациентов в своем урологическом отделении. Медицинское учреждение получило лицензию на оказание помощи детям с камнями в почках, сообщает пресс-служба клиники.

«Раньше мочекаменная болезнь у детей была редкостью, а сейчас таких пациентов достаточно много. У нас есть серьезные наработки в лечении этой патологии у взрослых, поэтому логичным шагом стало получение лицензии и закупка специализированного оборудования для детей», — говорит главный врач ГКБ № 1 Дмитрий Тарасов.

Аналогичную помощь сегодня можно получить в Челябинской областной детской больнице. Однако новое отделение ГКБ № 1 собирается применять новейшую технологию, которой раньше в Челябинской области не было — на подобные операции дети ездили в соседние регионы.

Ключевым элементом нового оснащения отделения стал современный тулиевый волоконный лазер — российская разработка, которая уже успешно применяется для операций у взрослых и подростков. Аппарат позволяет бескровно дробить камни любой локализации без разрезов.

«Главное преимущество этой технологии в том, что камни превращаются не в осколки, а в пыль. Это значительно сокращает время операции и снижает риск осложнений. Лазер оснащен системой детекции ткани, которая автоматически „понимает“, где камень, а где здоровые ткани, что минимизирует травматизацию», — добавляет заведующий урологическим отделением ГКБ № 1 Станислав Дегтярников.

Раньше для удаления крупных камней (более 1 см) требовались сложные открытые операции или многоэтапные процедуры. Новый лазер справляется с самыми крупными образованиями всего за 15 минут.

Врачи отделения уже полностью освоили оборудование и проводят с его применением до трех операций в день. Пока оперируют взрослых и подростков, но уже с начала нового года в ГКБ № 1 начнут принимать самых маленьких пациентов.

Детская урология будет принимать пациентов из Челябинска и со всей Челябинской области.