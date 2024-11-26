В Челябинске открывается полноценное движение по Бродокалмакскому тракту

Сдачу объекта задержали на месяц

Сегодня, 26 ноября, в Челябинске открывается полноценное движение по Бродокалмакскому тракту, который начали ремонтировать с апреля 2024 года и должны были закончить в 20-х числах октября. О том, почему сдачу объекта задержали на месяц, главе города Алексею Лошкину рассказал технический директор компании-подрядчика «Урал-Сервис-Групп» Игорь Строковский.

«В ремонте было несколько у нас сложностей. В ходе разборки бетонного основания путепровода обнаружилось, что слой бетона там был 30 сантиметров вместо нормативных 15, из-за чего и происходила деформация асфальтобетонного покрытия. Пришлось разбирать, демонтировать и вывозить этот бетон», — рассказал он.

Также на срыве сроков сказалась погода. Обильные дожди размыли откосную часть под путепроводом, что тоже не входило в часть контрактной работы.

«Мы отсыпали новые откосы, в данный момент укрепляем их. Гарантия ремонтно-восстановительных работ и по мосту, и по асфальту составляет пять лет», — говорит подрядчик Игорь Строковский.

Алексей Лошкин поручил уже сегодня нанести дорожную разметку и запустить полноценное движение.

Ориентировочно рабочие полностью освободят проезжую часть к 11 вечера, чтобы «дать гражданам Челябинска спокойно, комфортно двигаться на данном участке дороги».

Глава Челябинска отметил, что на объекте применена инновационная технология по укладке литого асфальта.

«Этот асфальт отличается высокой степенью плотности и, следовательно, твердости. Его технические характеристики позволяют эксплуатировать его дольше, чем традиционные асфальтобетонные смеси. Такие виды литого асфальта мы применяем на путепроводах, на переездах, там, где идет повышенная нагрузка автомобилей, в том числе грузовых».