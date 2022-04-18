В Челябинске открывается планшетная выставка «НАТО. Хроника жестокости»

Экспозиция разместится в историческом парке «Россия — Моя история»

В четверг, 21 апреля, в историческом парке «Россия — Моя история» откроется новая планшетная экспозиция «НАТО. Хроника жестокости». Выставка познакомит южноуральцев с шокирующими фактами из истории военного блока, который был создан для прямого противостояния СССР и его союзникам, сообщает пресс-служба парка.

Челябинцы увидят архивные фото- и видеокадры из собраний ТАСС и МИА «Россия Сегодня», исторические документы, а также уникальные артефакты и художественные произведения из коллекции Музея современной истории России, относящиеся к периоду Холодной войны.Это материалы о бомбардировках Хиросимы и Нагасаки; планы нападения США и их союзников на СССР, разработанные вскоре после Второй мировой войны; документы о локальных конфликтах конца XX — начала XXI века, включая бомбардировку Югославии, войну в Ираке и Афганистане, конфликт в Сирии, а также современные события на территории Украины.

«В этом году НАТО исполняется 73 года. Сегодня эта организация — один из инструментов в попытке сдерживания нашей страны»,

— говорит директор исторического парка «Россия — Моя история», член Общественной палаты РФ Иван Есин.

Посетить выставку можно бесплатно с 21 апреля по 21 июня в историческом парке «Россия — Моя история» по адресу ул. Труда, 183. Подробности по телефонам: +7 (351) 217-70-77.