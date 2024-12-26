Дом Деда Мороза ОТВ традиционно расположился на площади Революции, рядом с ледовым городком, передает корреспондент ИА «Первое областное». Посещение дома бесплатное.
«Дорогие друзья, уважаемые челябинцы и гости южноуральской столицы! Ждем вас 27 декабря в 18:30 с хорошим настроением, с зарядом бодрости, с песнями и с танцами», — говорит Дед Мороз.
Кстати, ледовый городок также открывается 27 декабря. Церемония начнется в 18:00 (0+).
Гости смогут посетить тематические дни, посвященные пиратской тематике, яркие театрализованные представления, концертные программы, творческие мастер-классы и интерактивные игры.
В день открытия на сказочной сцене состоится программа «Отдать швартовы!» с представлением «Новый год на борту: вперед к сказочным берегам!». Артисты города создадут новогоднее настроение и настроят гостей на приключенческий лад. Меломанов порадует музыкально-игровое представление «Настоящее сокровище Нового года», а для тех, кто боится замерзнуть, подготовлена игровая программа «В поисках приключений».
Кроме того, здесь можно будет отправить новогоднюю открытку своим близким в любую точку России.