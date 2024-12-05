В Челябинске открыта продажа билетов на новую электричку до Екатеринбурга

Состав идет через Каменск-Уральский

Электропоезд «Финист» начнет ходить из Челябинска в Екатеринбург с 15 декабря ежедневно. Сегодня Свердловская пригородная компания, которая обслуживает электричку, открыла продажу билетов.

По дороге состав делает остановки на таких станциях, как Первомайская, Шарташ, Компрессорный Завод, Кольцово, Арамиль, Храмцовская, Соцгород, Каменск-Уральский, Нижняя и Муслюмово.

Из Челябинска электропоезд выходит в 07:00, в Екатеринбург прибывает в 11:18 (время местное).

Вечером из Екатеринбурга отправление в 18:25, прибытие в Челябинск в 22:43 (время местное).

Приобрести билеты можно в пригородных кассах, терминалах самообслуживания, а также онлайн с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам» и на сайте. В каждом билете указано место в вагоне.

Помимо билета при посадке придется предъявить паспорт.

А 13 декабря из Челябинска начнет ходить двухэтажный поезд дальнего следования до Москвы.