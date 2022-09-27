Общественная организация «Есть мнение» открывает набор желающих в Школу консультантов по вопросам ВИЧ/СПИДа, сообщает пресс-служба организации.
Проект рассчитан на сотрудников учреждений социальной защиты, образовательных учреждений, управлений молодежной политики, студентов, ВИЧ-активистов, сотрудников НКО из территорий Челябинской области.
Обучение в школе очное. Занятия проводятся по выходным и разбиты на шесть тематических модулей. Участники обучающих встреч получают базовые знания о ВИЧ-инфекции и учатся азам работы консультанта. Изучают методы работы с зависимыми людьми и способы предотвращения эмоционального выгорания.
Школа консультанта по вопросам ВИЧ/СПИДа проводится на базе научно-исследовательского центра «Есть мнение» — старейшей НКО в России по проблемам ВИЧ. Проект работает при поддержке гранта губернатора Челябинской области.
Проект рассчитан на сотрудников учреждений социальной защиты, образовательных учреждений, управлений молодежной политики, студентов, ВИЧ-активистов, сотрудников НКО из территорий Челябинской области.
Обучение в школе очное. Занятия проводятся по выходным и разбиты на шесть тематических модулей. Участники обучающих встреч получают базовые знания о ВИЧ-инфекции и учатся азам работы консультанта. Изучают методы работы с зависимыми людьми и способы предотвращения эмоционального выгорания.
Школа консультанта по вопросам ВИЧ/СПИДа проводится на базе научно-исследовательского центра «Есть мнение» — старейшей НКО в России по проблемам ВИЧ. Проект работает при поддержке гранта губернатора Челябинской области.