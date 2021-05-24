В Челябинске открыт набор в Детскую школу вокального искусства при оперном театре

Коллектив ищет юные дарования в возрасте от семи до девяти лет

Детская школа вокального искусства при Челябинском театре опера и балета имени Глинки объявила набор на следующий учебный год. На прослушивание приглашают мальчиков и девочек в возрасте 7—9 лет.

Ограничения по возрасту связаны с тем, что дети автоматически зачисляются в первый класс Специальной детской школы искусств при Южно-Уральском государственном институте искусств им. Чайковского. В течение семи лет они будут получать предпрофессиональное образование по специальности «хоровое пение». Занятия по сольфеджио, музыкальной литературе и инструменту проводятся на базе института, а остальные — в стенах оперного театра. Дети более старшего возраста не успеют окончить музыкальную школу.





«Благодаря меценату, председателю попечительского совета театра оперы и балета Андрею Комарову обучение в школе бесплатное. Наши дети учатся у замечательных педагогов. Ребята поют на русском, итальянском, французском языках, занимаются хореографией и актерским мастерством. И уже во время учебы выходят на сцену в постановках оперного театра, выступают на разных площадках города», — говорит руководитель Детской школы вокального искусства заслуженный артист России Борис Каплун.

Один из самых ярких спектаклей с участием школы — семейный мюзикл «Алиса в Стране чудес». Его премьера состоялась минувшей осенью. Также дети участвуют в операх «Кармен», «Богема», «Паяцы», «Иоланта», в спектакле «Посмотри, как я летаю!» и ставят самостоятельные постановки, например, «Кошкин дом».









Прослушивание детей в Детскую школу вокального искусства состоится в пятницу, 28 мая, по адресу: Челябинск, ул. Советская, 51. Это здание Специальной детской школы искусств. Записаться можно по ссылке.

Если ребенок уже занимался вокалом, он может подготовить одну или две разнохарактерные песни. Музыку приносите с собой на флешке. Если ребенок нигде не пел, пусть попробует свои силы без подготовки. Двери школы открыты для всех желающих.