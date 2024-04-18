Напомним, что это единственный класс специального назначения в регионе. Он открыт по инициативе территориального органа безопасности.
Образовательная программа составлена с уклоном на поступление в Академию ФСБ России и другие ведомственные вузы.
Кандидатам на зачисление необходимо пройти несколько этапов: комиссионное рассмотрение итогов успеваемости ученика, государственную итоговую аттестацию и определение уровня физической подготовки, а также собеседование с психологом.
Помимо общешкольных предметов, ученики освоят основы и тактику рукопашного боя, изучат воинские уставы. Ряд дисциплин будут преподавать сотрудники УФСБ России по Челябинской области.
Заполнить онлайн-заявку можно уже сейчас.