В Челябинске открыт набор подростков в класс ФСБ

Прием заявок продлится до 13 мая

Образовательный центр № 5, расположенный в областном центре, открыл набор школьников в класс ФСБ. Подать документы могут ученики девятого класса со всего региона, сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

Напомним, что это единственный класс специального назначения в регионе. Он открыт по инициативе территориального органа безопасности.

Образовательная программа составлена с уклоном на поступление в Академию ФСБ России и другие ведомственные вузы.

Кандидатам на зачисление необходимо пройти несколько этапов: комиссионное рассмотрение итогов успеваемости ученика, государственную итоговую аттестацию и определение уровня физической подготовки, а также собеседование с психологом.

Помимо общешкольных предметов, ученики освоят основы и тактику рукопашного боя, изучат воинские уставы. Ряд дисциплин будут преподавать сотрудники УФСБ России по Челябинской области.

Заполнить онлайн-заявку можно уже сейчас.