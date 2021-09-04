В Челябинске открылся юбилейный общественно-политический вернисаж

В мероприятии приняли участие около 200 общественных организаций и творческих коллективов

4 сентября в Челябинске стартовал традиционный общественно-политический вернисаж. В открытии приуроченного к Дню города мероприятия приняли участие мэр мегаполиса Наталья Котова и супруга губернатора Южного Урала Ирина Текслер.

Общественно-политический вернисаж, который проходит в ПКиО имени Гагарина уже в 15 раз, представлен в основном молодежью и посвящен Дню молодежи На этот раз особенно было заметно, что своими достижениями постарались похвастаться семь муниципальных районов областного центра. Именно районные администрации выступили катализаторами: они привлекли к участию спортивные и творческие коллективы и общественные организации. Как сообщает корреспондент Первого областного информагентства, организации, традиционно выступающие в оппозиции городским и региональным властям, мероприятие проигнорировали.

Выступая на торжественном открытии вернисажа, Наталья Котова заявила, что это мероприятие подводит итоги общественной и политической жизни Челябинска в 2021 году. Отдельно мэр отметила возросшую за последний год роль волонтерских организаций. Далее Наталья Котова и Ирина Текслер обошли экспозиции организаций-участников вернисажа. На спортивной площадке Калининского района первые леди города и области продемонстрировали меткость в метании мяча в баскетбольную корзину, а затем пообщались с юными дзюдоистами.

После этого Наталья Котова и Ирина Текслер пообщались с участниками конкурса на «должность» юного мэра Челябинска. Победитель — школьница Мария Полякова — рассказала о том, что шла к этой победе целых 4 года. Первые леди не обошли своим вниманием и национальные центры, также расставившие в ПКиО свои точки, и завершили обход вернисажа у знаменитого фонтана с лебедями.