В Челябинске открылся Уральский вернисаж науки и бизнеса

Его миссия — наладить диалог между молодыми учеными, академической общественностью и деловой элитой

В Челябинском государственном университете начал работу VII Уральский вернисаж науки и бизнеса. Его девиз: «Экономика и управление. Профессионализм и творчество». В этом году форум стал международным: в его работе принимают участие 800 человек, в том числе гости из Азербайджана, Беларуси, Казахстана.

Российскую науку представляют Башкортостан, Дагестан, Карелия, Крым, Татарстан, Алтайский, Краснодарский и Красноярский край, Калининградская, Курганская, Нижегородская, Самарская, Свердловская, Челябинская, Ростовская, Тамбовская, Томская, Тюменская области. Это представители бизнеса и органов управления, преподаватели и ученые разных специальностей, студенты вузов и техникумов.

Научно-практический форум открыла общественный деятель, учредитель Фонда 2020 Ирина Текслер.

«Студентам вузов и техникумов очень важно общаться с представителями бизнеса и власти, чтобы найти себя и быть полезными обществу. В последние годы высшее образование развивалось несколько оторванно от задач, которые стоят перед страной. Наши студенты должны быть готовы учиться и осваивать новые компетенции. Вернисаж нужен, чтобы аккумулировать научный, интеллектуальный и творческий потенциал региона, способствовать повышению конкурентоспособности Челябинской области», — подчеркнула Ирина Текслер.

В 2023 году вернисаж проводится в рамках Плана мероприятий Десятилетия науки и технологий в Российской Федерации, который предусматривает привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок, содействие вовлечению исследователей и разработчиков в решение важнейших задач развития общества и страны и повышение доступности информации о достижениях и перспективах российской науки для граждан России.

Генеральный директор медиахолдинга «Первый областной», председатель комитета по информационной политике Заксобрания Челябинской области Олег Гербер в приветственном слове отметил, что не может быть современной экономики без качественного управления.

«Можно закончить университет, сидеть в кабинете и считать себя профессионалом. Но это не так. В современном обществе без творческого порыва, без порыва к новым открытиям быть профессионалом нельзя. Я бы хотел пожелать участникам вернисажа показывать блестящие результаты своей научной деятельности, и эти результаты будет использовать бизнес, чтобы поднимать нашу экономику и делать нашу страну еще крепче», — сказал Олег Гербер.

Ректор Челябинского госуниверситета Сергей Таскаев заявил, что университет на ближайшие два дня стал крупнейшей площадкой для связи бизнеса и науки.

«Это прекрасная возможность поделиться идеями для решения социальных и экономических задач, актуальных для нашей страны. Ключевая задача вернисажа — показать, что наука должна быть практико-ориентированной. Ученые должны работать над тем, что требуется реальному сектору экономики, а не изобретать того самого сферического коня в вакууме», — отметил Сергей Таскаев.

VII Уральский вернисаж науки и бизнеса пройдет с 5 по 6 апреля 2023 года.