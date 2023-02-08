В Челябинске открылся центр помощи «Планета детства»

На его создание потратили 23 млн рублей

«Несколько лет назад мы пришли к тому, что в городе необходимо создавать такие центры, не только для детей, но и для педагогов и родителей. И теперь целенаправленно каждый год создаем их. Раньше здесь был разрушенный цоколь, а теперь каждый метр площадей стал полезным. 10 миллионов рублей потратили на приведение помещений в порядок, еще 13 — направили на оснащение. Получился действительно современный инновационный комплексный центр, который оказывает услуги психолого-педагогической помощи»,

— рассказала глава Челябинска Наталья Котова, побывав на открытии центра.