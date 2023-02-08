Сегодня, 8 февраля, в Челябинске открылся новый ресурсный центр психолого-педагогической помощи детям и подросткам «Планета детства». В нем можно пройти консультации у психологов коррекционно-развивающие занятия, курс профилактики эмоционального выгорания и многое другое, сообщает пресс-служба администрации Челябинска.
«Несколько лет назад мы пришли к тому, что в городе необходимо создавать такие центры, не только для детей, но и для педагогов и родителей. И теперь целенаправленно каждый год создаем их. Раньше здесь был разрушенный цоколь, а теперь каждый метр площадей стал полезным. 10 миллионов рублей потратили на приведение помещений в порядок, еще 13 — направили на оснащение. Получился действительно современный инновационный комплексный центр, который оказывает услуги психолого-педагогической помощи», — рассказала глава Челябинска Наталья Котова, побывав на открытии центра.
В «Планете детства» обустроена специальная квартира, где дети с тяжелыми нарушениями в развитии опробуют свои бытовые навыки. Также в центре помогают улучшить работу нервной системы и органов чувств. Кабинеты оборудованы специальными интерактивными полами и стенами. Пол MAGIUM, например, определяет цвет фигур, рост ребенка, его движения, а зеркало ARTIKME помогает исправить дефекты речи.
В студии мультипликации раскрывают творческие способности ребенка и обучают специальной технике рисования на воде. Творчество помогает детям с ограниченными возможностями здоровья в восстановлении сил, в развитии и нахождении своего места в социуме.
Кроме того, колл-центр «Ты не один» круглосуточно оказывает психологическую поддержку детям, подросткам и их семьям. Обратиться к специалистам можно как по телефону, так и через онлайн-платформы.
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