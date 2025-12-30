В Челябинске открыли Центр лечения тяжелых аутоиммунных заболеваний

На базе Клиники ЮУГМУ начали применять уникальные для региона методы экстракорпоральной очистки крови

На базе неврологического отделения Клиники Южно-Уральского государственного медицинского университета начал работу новый Центр лечения аутоиммунных заболеваний. Он предназначен для оказания высокотехнологичной помощи пациентам с тяжелыми и жизнеугрожающими состояниями, такими как синдром Гийена-Барре, миастенические кризы, рассеянный склероз и редкие патологии, сообщает пресс-служба клиники.

Многие из этих заболеваний быстро прогрессируют, требуя сложных методов интенсивной терапии.

«Например, при синдроме Гийена-Барре за считаные дни может развиться паралич дыхательной мускулатуры. Наша задача — как можно быстрее остановить этот процесс», — говорит заведующий неврологическим отделением, д. м. н. Андрей Василенко.

Центр оснащен современным оборудованием, закупленным в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Аппараты Plasauto Σ и «Гемодженикс» позволяют проводить высокообъемный терапевтический плазмаферез — метод «очистки» крови от агрессивных иммунных комплексов. Процедура, которая включает несколько сеансов, проходит для пациента безболезненно и без неприятных ощущений.

Главный врач Клиники ЮУГМУ Максим Полинов подчеркнул, что участие в федеральном проекте по развитию медучреждений позволит обеспечить доступ к передовым методам лечения гражданам со всего региона.