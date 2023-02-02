В Челябинске открылся первый Центр амбулаторной онкоурологической помощи

В учреждении помогают пациентам с раком предстательной железы, почек и мочевого пузыря

В Челябинске заработал первый на Южном Урале Центр амбулаторной онкоурологической помощи. Медучреждение открыли на базе поликлиники Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

«В амбулаторном центре начали оказывать помощь пациентам с раком предстательной железы, почек и мочевого пузыря. Его открытие позволит проводить вне стационара внутрипузырное введение химиотерапевтических препаратов и в дальнейшем использовать БЦЖ — терапию при раке мочевого пузыря, которая раньше в Челябинской области не применялась», — сообщил главный врач ЧОКЦОиЯМ Дмитрий Ростовцев.

Появление центра ускорит принятие решений для лечения онкобольных пациентов. Специалисты делают цистоскопии, уретроскопии и проводят химиотерапию. Решение вопросов о госпитализации в центр осуществляется врачом-онкоурологом онкополиклиники.