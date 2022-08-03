В Челябинске открылся первый профессиональный сквош-клуб

Корт работает в кластере Svoboda2 в здании бывшей котельной

1 августа в креативном кластере Svoboda2 открылся клуб для игры в сквош. Под него приспособили помещение бывшей котельной, которое еще в 2021 году находилось в полуразрушенном состоянии.



Сквош — это игра с ракеткой и резиновым мячом. Похожа на теннис, но корт здесь закрытый, сетки нет, а игроки стоят рядом и отбивают мяч в стену так, чтобы соперник не смог отбить его назад.

В новом сквош-клубе три крытых корта, которые устанавливали под контролем зарубежных специалистов. Площадка сертифицирована Федерацией Сквоша России, поэтому на ней разрешено проводить профессиональные соревнования всероссийского и международного уровня.

Сыграть приглашают и опытных спортсменов, и новичков. Час аренды стоит 1100 рублей. На площадке работает тренер.

Отметим, до этого в городе работала только одна площадка для сквоша — в теннисном клубе «Лесной», корт там работает уже больше 15 лет.