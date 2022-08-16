В Челябинске открылся H&M в ТРК «Алмаз»

Магазин принимает покупателей, пока не продадут все вещи

16 августа в челябинском ТРК «Алмаз» открылся магазин одежды H&M. Шведский бренд начал прощальную распродажу. Когда весь ассортимент распродадут — магазин уйдет из России.



Магазины H&M должны были открыться в Челябинске еще 1 августа. Но на деле открылся только один — в «Алмазе». И только спустя две недели. В ТРК «Горки» точка все еще закрыта.



Очередей в магазине нет. Об открытии точки не объявляли заранее и гуляют по торговому залу только те, кто случайно проходил мимо. На всякий случай у входов появились коридоры из красной ленты, чтобы внутри не создавалось столпотворение.

Скидок на одежду нет. Большинство позиций продается по старым ценам. На некоторые товары они даже выросли: худи продают по две тысячи рублей, джинсы — по 1700.

Магазин будет работать в обычном режиме с 10:00 до 22:00 ежедневно, пока полки с одеждой не опустеют окончательно.