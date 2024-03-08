В Челябинске открыли выставку сирени и пчел

Почта России выставляет коллекцию посткроссера Ирины Киприяновой

Музей Почты России в Челябинске обновил экспозицию и приглашает южноуральцев полюбоваться на весенние открытки, посвященные сирени и пчелам. Необычную коллекцию из 200 открыток выставляет посткроссер Ирина Киприянова.

«В моем детстве в каждом дворе, у каждого подъезда росла сирень. Сейчас она встречается реже. Поэтому открытки с сиренью для меня — воспоминания о детстве. Люблю карточки с макросъемкой. Всегда внимательно разглядываю их, чтобы найти пятилистник сирени и загадать желание», — рассказывает Ирина.

Интерес к пчелам передался женщине от родителей, которые держат пасеку. Собирать открытки с пчелами тяжелее — их меньше. Но в этом деле Киприянова преуспела. Открытками с пчелами поделились посткроссеры из Москвы, Тамбова и Пскова.

«Благодаря новой выставке музей Почты наполнился красками нежной цветущей весны. Экспозицию мы приурочили к Международному женскому дню. Приглашаем всех желающих увидеть свежесть и красоту природы, найти на открытках пятилистник сирени и загадать желание», — говорит заведующая Музеем почтовой связи Елена Старикова.

Выставка будет работать до конца мая в Музее почтовой связи по адресу: Челябинск, проспект Ленина, 64. Вход бесплатный, но лучше заранее записаться по телефону 8 (351) 266-28-81.