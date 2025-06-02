В Челябинске открыли выставку о патриархе Тихоне и других мучениках веры

Мультимедийная экспозиция в парке «Россия — моя история» рассказывает о массовых репрессиях и подвиге верующих в годы гонений

В Челябинске начала работу выставка, посвященная патриарху Тихону и трагическим событиям в истории Русской православной церкви. Экспозиция открылась 1 июня в мультимедийном парке «Россия — моя история» и носит название «100-летие подвига новомучеников и исповедников российских при изъятии святынь», сообщает пресс-служба Челябинской епархии.

На открытие приехали видные представители духовенства, включая митрополита Челябинского и Миасского Алексия, епископа Магнитогорского и Верхнеуральского Зосиму, а также епископа Троицкого и Южноуральского Павла.

Выставка посвящена периоду 1920—30-х годов, времени массовых репрессий против духовенства и верующих, сопровождавшихся насильственным изъятием церковных ценностей. Отдельный раздел посвящен Поместному собору 1917—1918 годов и избранию святителя Тихона патриархом после более чем двухсотлетнего Синодального периода.

«Важно рассказывать о подвиге этих людей, чтобы прививать духовные ценности молодому поколению», — отметила директор мультимедийного парка «Россия — моя история» Галина Потемкина.

Посетители узнают о жизненном пути святителя Тихона, увидят архивные документы и фотографии, отражающие положение Русской церкви в XX веке, включая период голода в Поволжье, большевистский террор и годы Великой Отечественной войны.

На открытии выступил Архиерейский мужской хор, была организована экскурсия по экспозиции. Протоиерей Игорь Шестаков прочитал лекцию о Русской церкви в годы патриаршества Тихона.

Выставка приурочена к прибытию в Челябинск ковчега с мощами святителя Тихона 11 июня. Посетить экспозицию в парке «Россия — моя история» (ул. Труда, 183) можно ежедневно с 10:00 до 20:00 до 15 июня.

Автор: Дарья Давтян