В Челябинске открыли второй исправительный центр для осужденных к принудительным работам

Омбудсмен Юлия Сударенко рассказала о работе учреждения

В Челябинске открыли исправительный центр №2. Это не тюрьма или подобное исправительное учреждение в привычном понимании, а место, где продолжают отбывать наказание люди, которым лишение свободы заменили принудительными работами. Об этом рассказала Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко.

Центр современный, в нем есть все необходимое, чтобы человек мог комфортно проживать, трудиться и самостоятельно содержать себя, а не жить за счет государства.





Юлия Сударенко отметила, что подобная практика смягчения наказаний – отличный мировой опыт, который показывает, что на исправление преступников гораздо больше влияет гуманное отношение к ним, чем что бы то ни было еще. Причем исправительные работы становятся не прощением преступлений, а попыткой через добро и милосердие пробудить в человеке лучшие качества.





«Смягчение наказания для людей, которые не имеют устойчивой криминальной культуры, является не только актом гуманизма, но и эффективным инструментом снижения рецидивной преступности, а, значит, и повышения общественной безопасности», — написала Уполномоченный по правам человека на своей странице в соцсети.

К Уполномоченному по правам человека регулярно поступает большое количество обращений по вопросам смягчения наказания. По словам Сударенко, обратившиеся люди хотят работать, помогать своим семьям, выполнять обязательства по исполнительным листам, и в исправительном центре у них такая возможность есть.

Юлия Сударенко также отметила, что в ближайшем будущем планируется создать исправительных центров еще на 400 мест.