В Челябинске открыли вакансию охранника в школы ДНР и ЛНР

Соискателям предлагают вахтовый метод работы

Челябинское охранное предприятие «Арсенал» разместило вакансию на площадке объявлений о наборе охранников в школы Донецкой и Луганской Республик. Мы созвонились с работодателем, чтобы узнать условия отбора.

«Сейчас мы только открыли набор, на вахту в ДНР и ЛНР отправляем впервые. Пока требуется 2 человека. Работа вахтовым методом месяц через месяц. Заработная плата — от 140 тысяч рублей. Также выдаются командировочные в размере 30 тысяч рублей в месяц. Из Челябинска работник отправляется в Ростов-на-Дону, уже там происходит распределение», — рассказали в охранной фирме.

Соискателю необходимо иметь лицензию частного охранника, удостоверение 4—6 разряда и результаты прохождения медицинской комиссии.

В обязанности соискателя входит охрана муниципальных школ, проверка документов на пункте досмотра в образовательном учреждении.

Работодатель обещает официальное трудоустройство и страховку на 3 млн рублей.

Подобные объявления о работе появились у охранных предприятий в Кемеровской, Ростовской, Тюменской областях, в Краснодарском и Забайкальском краях.