В Челябинске открыли участок новой дороги Красное Поле — Полетаево

Старт движению дал губернатор Алексей Текслер

Новую дорогу Красное Поле — Полетаево ввели в эксплуатацию 31 октября. Она станет важной частью малого обхода Челябинска и соединит населенные пункты западной части Челябинска и Сосновского округа с автомобильными дорогами от М-5 «Урал» (юг) до М-5 «Урал» Подъезд к Екатеринбургу, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Это четырехполосная магистраль протяженностью 5,6 километра. Первый участок связал трассы Челябинск — Харлуши и Шершни — Северный. Кроме того, по нему напрямую можно добраться от поселка Западного до Пригородного. Это частично перенаправит автомобильный трафик и разгрузит существующие транспортные артерии.

«Это очень важное направление, потому что не секрет, какие пробки утром и вечером из Западного и обратно. Эта дорога позволит разгрузить поток. Продолжение этой трассы на север в сторону Шагола и на юг к объездной дороге позволят улучшить сообщение новых микрорайонов Челябинска с городом», — отметил губернатор Алексей Текслер.





Полная концепция включает продолжение работ на следующих участках: улица Лазурная — улица Просторная с подъездом к деревне Малиновке и последующие участки до Малиновки, Красного Поля и Полетаево, включая мост через реку Миасс. В совокупности это образует более широкий обход города и новый транспортный коридор между южными и северными трассами М-5 «Урал».





Для освещения дороги установлены 364 опоры. Планируется организация автобусного сообщения.

Для жителей Челябинска, Красного Поля, Полетаево и прилегающих населенных пунктов новый обход создает более прямой путь к транспортной инфраструктуре региона и уменьшает пассажиропотоки через центральные районы Челябинска.





Дорога строится по нацпроектам «Безопасные качественные дороги» и «Инфраструктура для жизни». Глава региона отметил, что на Южном Урале делают акцент не только на строительстве и ремонте дорог, но и на их содержании.

«Задача — обеспечить качественное содержание дорог зимой. У нас последние два года уделили внимание и зимнему содержанию тротуаров, между дворовых проездов. Два года мы выделяем средства, закупаем соответствующую технику для того, чтобы не только для автомобилистов качественно содержались дороги, но и, соответственно, для наших жителей, пешеходов», — сообщил Алексей Текслер.





Также сегодня в режиме ВКС губернатор открыл движение по Северному мосту через реку Урал в Магнитогорске.