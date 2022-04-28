В Челябинске открыли Центр оценки компетенций «Россия — страна возможностей»

Его создадут на базе Южно-Уральского государственного университета

В Челябинске открыли Центр оценки и развития управленческих компетенций «Россия — страна возможностей». Его официальный запуск на базе Южно-Уральского государственного университета состоялся на ежегодной конференции «На одной волне с университетами — 2022» в Санкт-Петербурге 27 апреля. Подобные организации для талантливой молодежи одновременно создадут еще в 21 регионе страны, сообщили в пресс-службе ЮУрГУ.



«Проекты платформы не только способствуют быстрому и прозрачному карьерному росту студентов, но и продвигают бренд университета в молодежной и профессиональной среде, создают дополнительные возможности для прохождения практики и стажировок на ведущих отраслевых предприятиях и помогают вузам реализовать заложенные в федеральные государственные образовательные стандарты требования о внедрении интерактивных методов обучения», — отметил генеральный директор автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

За год уже создано 42 Центра компетенций в каждом из федеральных округов. В настоящий момент охвачено уже более 60 университетов и более 115 тысяч студентов.

«Создание Центра компетенций НИУ ЮУрГУ в рамках реализации проекта „Оценка и развитие управленческих компетенций в российских образовательных организациях“ позволит нашим студентам пройти диагностику и коррекцию своих лидерских и управленческих качеств, которые в настоящее время весьма востребованы работодателями, что позволит выпускникам в дальнейшем иметь преимущества на рынке труда и возможность получить интересную и высокооплачиваемую работу»,— отметил ректор Южно-Уральского государственного университета Александр Шестаков.

АНО «Россия — страна возможностей» была организована по инициативе президента РФ Владимира Путина. Организация развивает одноименную платформу. В 2021 году к ней присоединились 4,7 млн участников. Было запущено шесть новых проектов для ИТ-специалистов, студентов, добровольцев и педагогов, каждый из которых предоставил новые возможности для развития.