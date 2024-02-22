В Челябинске открыли центр для детей с аутизмом

Помогать семьям будут совершенно бесплатно

В первый день весны начнет работу отделение ранней помощи детям с аутизмом в Челябинском областном центре социальной защиты «Семья». На открытии побывала и заместитель губернатора Ирина Гехт, сообщили в пресс-службе министерства социальных отношений области.

Отделение в Металлургическом районе Челябинска будет нацелено на оказание помощи детям, страдающим аутизмом, и их родителям. В течение 21 дня курса реабилитации с детьми в возрасте от 1 года до 4 лет будут заниматься специалисты, которые скорректируют образовательные методики для ребенка в будущем. Так, после центра семьи будут направлять в специализированные садики и школы.

«По результатам тестирования мы маршрутизируем ребенка в отделение ранней помощи детям, а затем в его сопровождение включаются детские сады, где работают специально обученные педагоги, которые также интегрируют его в детскую среду. А дальше ребенок может попасть в ресурсный класс, их сеть в регионе также расширяется. Вот такая цепочка у нас создана. Надеюсь, что мы с каждым годом будем увеличивать количество детей, которым оказана помощь. И для нас важно охватить ребят не только из крупных городов, но и из небольших населенных пунктов Челябинской области», — отметила Ирина Гехт.

Все услуги абсолютно бесплатные — от психолога до бассейна. Особое внимание в центре будут уделять развитию творческих способностей детей с аутизмом: заниматься с ними рисованием красками и карандашами, лепкой из пластилина, плетением.

Отделение будет рассчитано на 14 человек. Попасть сюда можно на основании медицинского заключения и по направлению из службы социальной защиты.