В Челябинске открыли современный медико-генетический центр для детей

Расшифровать ДНК пациента до последней буквы отныне можно, не отправляя анализ в столицу

Челябинская областная детская больница презентовала современную медико-генетическую лабораторию, в которой можно выявлять наследственные болезни, онкологию и недуги, вызванные поломками в генах. На открытии лаборатории в понедельник, 29 ноября, присутствовали общественный деятель Ирина Текслер и председатель Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова.

Генетические поломки в ЧОДКБ определяли и раньше. Но только те, которые можно было увидеть в микроскоп. Новейшее оборудование, закупленное в больницу по распоряжению губернатора Алексея Текслера, значительно расширяет возможности диагностики и позволяет расшифровать ДНК до последней буквы.

«Нет ничего важнее здоровья детей. Поэтому наш губернатор Алексей Текслер уделяет подобным вопросам большое значение. Раньше материалы для глубокого генетического анализа приходилось отправлять в Москву и Санкт-Петербург. А теперь это можно делать на месте», — рассказала Ирина Текслер.

Челябинская область ведет большой совместный проект с Союзом педиатров России по сохранению здоровья школьников. Развитие генетической службы одно из важных составляющих этой работы.

Подробнее о новой медико-генетической лаборатории ЧОДКБ и другом уникальном оборудовании клиники читайте сегодня в отдельном материале.