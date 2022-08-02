2 августа в Челябинской областной клинической больнице появился сквер доноров. Это знак благодарности тем, кто пожертвовал свои органы родственникам или стал донором посмертно. Аллею заложил директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова Сергей Готье вместе с министром здравоохранения Челябинской области Агатой Ткачевой, главным врачом ЧОКБ Дмитрием Альтманом и главным трансплантологом Минздрава Челябинской области Александром Полтораком.
Директор НМИЦ им. Шумакова, главный трансплантолог Минздрава РФ, академик РАН Сергей Готье отметил, что акция очень важна.
«Эта акция направлена на то, чтобы люди понимали, что те доноры, которые ушли от нас в иной мир, остались незабытыми, потому что дали жизнь многим людям, которые среди нас нормально живут и, наверно, вспоминают этих людей. Этот процесс должен развиваться, это богоугодное дело — сохранить кому-то жизнь. Чтобы люди знали, что даже после смерти они могут быть полезными другим», —прокомментировал Сергей Готье.
Врачи Челябинской областной клинической больницы семь раз пересадили сердце, 12 раз — печень,137 раз — почки. Главный врач ЧОКБ Дмитрий Альтман заметил, что сегодня в Челябинской области 1320 человек получают диализ и при наличии донорских органов эти люди могли бы жить, не нуждаясь в еженедельном лечении, могли бы вести обычную жизнь.
«Трансплантология — одно из ведущих высокотехнологичных направлений медицины Южного Урала. В большинстве случаев к пересадке органов прибегают как к последнему средству сохранить человеческую жизнь, которая, как нам известно, бесценна. Областная клиническая больница — единственная клиника в регионе, где этим занимаются», — сказала министр здравоохранения региона Агата Ткачева.
Руководство национального медицинского центра трансплантологии считает Челябинскую область наиболее перспективной для дальнейшего развития трансплантационных методик. По словам главного федерального трансплантолога Сергея Готье, в регионе есть для этого необходимые условия: интеллектуальные и материальные возможности.
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