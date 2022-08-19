В Челябинске открыли первосентябрьский сбор на лекарства для онкобольных ребятишек

«Искорка Фонд» проводит традиционную акцию «Начинаем год с добра»

В Челябинской области стартовала благотворительная акция «Начинаем год с добра». Школьники могут купить нехитрые сувениры, весь доход от продажи которых благотворительное движение «Искорка Фонд» передаст на лечение онкобольных детей. Об этом в пятницу, 19 августа, сообщает пресс-служба «Искорки».

«Наша акция проходит в поддержку детей, для которых учебный год начнется без букетов, праздничных линеек и пышных бантов в больничных стенах онкоцентра. Средства будут направлены на срочную закупку лекарств, специального питания и жизненно необходимого оборудования», — говорят в «Искорка Фонде».

Каждый год «Искорка» тратит на эти цели более 6 млн рублей. В прошлом году во время такой же акции удалось собрать около 900 тысяч рублей. Акцию поддержали девять тысяч учащихся.

За сто рублей сейчас можно приобрести флажок акции или поощрительные наклейки для первоклассников. За триста рублей «Искорка» продает светоотражатель в форме ладошки, который можно наклеить на портфель или одежду.

Также «Искорка Фонд» проведет аукцион рисунков онкобольных детей. А для учеников 8—11-х классов приготовили увлекательную онлайн-битву. Участие в игре стоит четыре сотни рублей.

Подробнее об участии в акции «Начинаем год с добра» можно узнать на сайте благотворительного движения «Искорка Фонд».