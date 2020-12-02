В Челябинске открыли реконструированный стадион АМЗ

На работы из областного бюджета направили более 30 миллионов рублей.

Завершились работы по реконструкции стадиона АМЗ в Челябинске. На ремонт спортивного объекта было направлено более 30 миллионов рублей. Сейчас жители поселка могут воспользоваться полноразмерным футбольным полем, покрытым искусственным газоном, а также тремя беговыми дорожками с резиновым покрытием.

Кроме того, для местных жителей расположили площадки ещё для нескольких видов спорта.

«На стадионе установили новую огороженную площадку для мини-футбола с искусственным газоном и универсальную спортивную площадку с резиновым травмобезопасным покрытием для игры в баскетбол, волейбол и теннис», — прокомментировали реконструкцию в пресс-службе городской администрации.

Работы на спортивном объекте продолжатся весной. В их рамках будет проведён ремонт забора, а также перенос опор освещения, для того чтобы расширить тротуар.