В Челябинске открыли пятое отделение психологической помощи участникам СВО

Теперь они есть в пяти районах города

В Челябинске на Комсомольском проспекте начал работу новый центр психологической поддержки для участников специальной военной операции и членов их семей. Это уже пятое такое специализированное отделение в городе. Оно создано для жителей Курчатовского и Калининского районов, но обратиться за помощью сюда могут жители любого района, сообщает пресс-служба мэрии.

Помимо индивидуальных и семейных консультаций психологов, а также юридической помощи, в центре доступна современная нейрореабилитация с использованием технологий виртуальной реальности на системе «Флоу Арт».

«Для нас новым важным направлением стала нейрореабилитация. Это комплексная работа с психологическим состоянием, а также с физическими и когнитивными функциями. Специальные интерактивные программы помогают психологам точнее диагностировать проблему и находить индивидуальное решение», — подчеркнул Алексей Лошкин.

Особое внимание уделяется помощи детям из семей участников СВО, в том числе тем, кто потерял близких. Для них в центре организован семейный интерактивный холл для тренингов и общения.

Получить поддержку можно как очно в новом центре, так и дистанционно — через специальный чат-бот «Выдохни». Он обеспечивает помощь в любое время.

На сегодняшний день в Челябинске работает уже пять таких центров и отделений помощи, входящих в структуру кризисного центра и муниципальных служб реабилитации. Все услуги оказываются бесплатно.