В Челябинске открыли памятные муралы, посвященные погибшим на Украине героям

Александр Подшивалов и Константин Глушков пали в первый день специальной военной операции, 24 февраля

11 августа в Челябинске прошли торжественные церемонии открытия муралов, изображающих портреты двух уроженцев Челябинска. Военный летчик Александр Подшивалов и танкист Константин Глушков погибли на Украине в первый же день спецоперации. Почтить их память пришли военнослужащие челябинского гарнизона, добровольцы-поисковики, волонтеры, ветераны и, конечно, родные и близкие павших офицеров, передает корреспондент Первого областного информагентства.







Старший лейтенант Александр Подшивалов родом из Катав-Ивановска. После окончания девяти классов поступил в кадетскую школу при ЧВВАКУШе, затем продолжил учебу в Военном научно-учебном центре ВВС. Став офицером, больше двух месяцев участвовал в боевых действиях в Сирии. 27-летний офицер погиб в Гостомеле. Его портрет на фоне стилизованного изображения боевого вертолета разместили на стене дома по Свердловскому проспекту, 58.

Майор-танкист Константин Глушков — потомственный военный. Его дед в Великую Отечественную войну участвовал в сражении на Курской дуге, был награжден двумя орденами Славы. Отец исполнял интернациональный долг в Афганистане, мать тоже служила в рядах Вооруженных сил России. Сам Константин в 2006 году окончил Челябинский танковый институт. В 2008-м участвовал в Южной Осетии в операции по принуждению к миру Грузии, затем освобождал Крым. Был тяжело ранен, но остался в армии. В спецоперацию на Украине вступил в должности начальника штаба батальона. Погиб 24 февраля. Мурал с изображением Константина Николаевича украсил стену дома по Комсомольскому проспекту, 9.





На открытии портретов старлея Подшивалова и майора Глушкова выступил и. о. министра общественной безопасности Челябинской области Владимир Гусак.

«Россия вынуждена спасать население Донбасса от украинского нацизма. Александр Подшивалов выполнил свой долг до конца. Наша святая обязанность — хранить память о нем и других героях спецоперации. Они должны служить примером нашей молодежи, наши дети должны знать, что рядом с ними жил такой светлый, мужественный человек», — заявил Владимир Гусак.

Слово предоставили матерям погибших героев.





«Спасибо организаторам этого проекта. Их идея тронула нас до глубины души. Александр был замечательным сыном, братом, мужем, отцом, другом. Он, так же как и все мальчишки, смеялся и бегал в школу. Он очень любил жизнь. Еще в раннем детстве он решил стать военным летчиком и шел к этой цели. Мы воспитали настоящего героя. Это гордость со слезами на глазах», — обратилась к собравшимся мать старшего лейтенанта Подшивалова Елена.

Депутат Госдумы от Челябинской области Дмитрий Вяткин напомнил, что специальная военная операция проходит в тех же местах, где в Великую Отечественную войну шли самые ожесточенные войны. Снова, как и 80 лет назад, российские воины борются там с нацизмом.





«Работу по денацификации, по защите народов Донбасса и Малороссии, по возвращению к ним мирной жизни делают не только те, кто носит погоны. Общественные организации, региональные власти, муниципалитеты, все политические партии принимают участие в сборе гуманитарной помощи. Многие мои коллеги сейчас находятся в Донбассе, помогают людям. Мы не можем оставаться в стороне от того, что происходит на территории бывшей Украинской ССР», — подытожил Дмитрий Вяткин.

Как сообщил Первому областному информагентству начальник управления общественных связей правительства Челябинской области Дмитрий Семенов, идея увековечивания памяти российских солдат именно созданием муралов возникла у активистов фонда «Культурный код», поддержана фондом президентских грантов. Сами картины написали художники из общественной организации «Таврида Арт». Но ограничиваться муралами в Челябинской области не собираются.

«На сегодня есть предложения по присвоению имен героев улицам в определенных городах, учебным заведениям, которые они заканчивали. Но это достаточно долгий процесс, необходимо согласовывать его с родственниками, с муниципальными властями. Сейчас рано говорить о том, что это будут именно муралы», — отметил Дмитрий Семенов.