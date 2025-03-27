В Челябинске открыли отделение по оказанию помощи в восстановлении бойцам после ранений

Медотделение будет работать на базе Единого центра поддержки и реабилитации участников СВО

В Челябинске на базе Единого центра поддержки и реабилитации участников СВО заработало медицинское отделение по оказанию помощи в восстановлении бойцам после ранений. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Алексей Текслер.

По его словам, в новом отделении установлено современное оборудование, которое поможет бойцам в возвращении к полноценной жизни.

«Можно получить консультации реабилитолога, врача ЛФК и физиотерапевта. Кому-то необходимы занятия адаптивной и лечебной физкультурой, поэтому предусмотрели проведение занятий с комплексом роботизированной аппаратной механотерапии. Зал для лечебной и адаптивной физкультуры оснастили современными силовыми, кардио- и адаптивными тренажерами, программными комплексами виртуальной нейрореабилитации», — рассказал глава региона.

Он выразил уверенность, что все возможности центра будут востребованы.

«Регулярно бываю в нашем госпитале, других медучреждениях, где лечат раненых бойцов. Открытие отделения — важный шаг, уверен, что все возможности будут ребятами востребованы», — написал Алексей Текслер.