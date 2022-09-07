В Челябинске открыли новый сквер на улице Бажова

Пешеходную зону дополнили велодорожками

В Тракторозаводском районе Челябинска обустроили новый сквер. Он расположился по улице Бажова. Вместо заросшей и неухоженной территории теперь появились зоны отдыха, площадка для воркаута и сеть велодорожек. В мэрии города рассказали, как удалось преобразить пространство.

Между домами 24—32 по улице Бажова долгие годы была заросшая и запущенная территория. Ее удалось благоустроить по программе «Формирование комфортной городской среды». Работы провели за один сезон. Место превратилось в современную и очень уютную прогулочную зону с площадками активности и отдыха.

«Здесь обустроена удобная тропиночная сеть с зонированной велодорожкой, смонтировано современное наружное освещение и видеонаблюдение. В тени деревьев появились удобные парковые скамейки, качели, а также установили площадку для воркаута с травмобезопасным покрытием», — уточнили в мэрии.

В Челябинске в рамках программы в 2023 году обустроят еще одну зону. На проспекте Победы появится новый сквер. На этой неделе в мэрии представили концепцию проекта будущего места отдыха.