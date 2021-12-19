В Челябинске открыли новую хоккейную площадку

Новая коробка построена в рамках проекта «РМК-детям»

«Это уже шестая коробка, построенная за два года в рамках программы „РМК-детям“. Мы помним и знаем, что много мастеров и легенд мирового уровня начинали свою хоккейную карьеру именно с таких кортов на открытом воздухе. Стоит отметить, что много мастеров вышло именно с Ленинского района, где размещается новая площадка. Это братья Макаровы, Сергей Стариков, другие челябинские знаменитые ветераны. У наших ребят есть уникальная возможность начать здесь свой путь к вершинам хоккейного Олимпа»,

— рассказывает генеральный директор ХК «Трактор» Иван Савин.

«„Русская медная компания“ полностью берёт на себя финансовое содержание объекта, заливку и поддержание льда. Здесь установлена современная система освещения, хоккейные борта, которые выдерживают серьезную силовую нагрузку. Это все финансируется „Русской медной компанией“ в совместном проекте вместе с хоккейным клубом „Трактор“»,

— поделился представитель «Русской медной компании» в Челябинске Игорь Лопаткин.