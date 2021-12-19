Хоккейный клуб «Трактор» и «Русская медная компания» продолжают совместный проект под названием «РМК-детям». Накануне состоялось открытие новой хоккейной площадки рядом со школой № 76 в Ленинском районе. В торжественном открытие приняли участие хоккеисты «Трактора», актеры из сериала «Молодежка», генеральный директор «Трактора» Иван Савин и многие другие, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».
Главной целью проекта является развитие дворового хоккея благодаря строительству современных хоккейных коробок в Челябинске и близлежащих городах. В прошлом году было открыто пять площадок: четыре — в столице Южного Урала и одна — в Коркино.
В торжественном открытии уже шестой коробки принимали участие генеральный директор «Трактора» Иван Савин, представитель «Русской медной компании» в Челябинске Игорь Лопаткин, ветеран «Трактора» Николай Макаров, глава Ленинского района Александр Орёл и директор МОУ СОШ № 76 Людмила Алферова.
«Это уже шестая коробка, построенная за два года в рамках программы „РМК-детям“. Мы помним и знаем, что много мастеров и легенд мирового уровня начинали свою хоккейную карьеру именно с таких кортов на открытом воздухе. Стоит отметить, что много мастеров вышло именно с Ленинского района, где размещается новая площадка. Это братья Макаровы, Сергей Стариков, другие челябинские знаменитые ветераны. У наших ребят есть уникальная возможность начать здесь свой путь к вершинам хоккейного Олимпа», — рассказывает генеральный директор ХК «Трактор» Иван Савин.
После торжественного открытия на лед вышли хоккеисты «Трактора» Никита Тертышный и Александр Подкорытов. Совместно со звездными гостями — актёрами из сериала «Молодёжка», а также тренером «черно-белых» по развитию Олегом Приданниковым, они провели мастер-класс для всех желающих.
«„Русская медная компания“ полностью берёт на себя финансовое содержание объекта, заливку и поддержание льда. Здесь установлена современная система освещения, хоккейные борта, которые выдерживают серьезную силовую нагрузку. Это все финансируется „Русской медной компанией“ в совместном проекте вместе с хоккейным клубом „Трактор“», — поделился представитель «Русской медной компании» в Челябинске Игорь Лопаткин.
Напомним, что в этом году будет запущено еще два объекта. Коробка у Челябинского государственного университета уже прошла инспекцию. Также в ближайшее время будет представлена хоккейная площадка в микрорайоне «Вишневая горка».
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