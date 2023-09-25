В Челябинске открыли новое здание для самого крупного военкомата

Объект посетил глава региона Алексей Текслер

Губернатор Алексей Текслер посетил военный комиссариат Курчатовского и Калининского районов Челябинска, который переехал в новое здание. Капитальный ремонт на объекте проводили за счет средств областного бюджета: регион купил трехэтажное здание, привел его в порядок и приобрел туда новую мебель и технику. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, раньше военкомат был «разбросан» по трем старым зданиям, которые находились в неудовлетворительном состоянии. Теперь созданы все условия для организации призыва, работы медкомиссии и цифровизации всех процедур.





Порядок начали наводить именно здесь, поскольку в зоне ответственности этого военкомата находятся два района областного центра, в которых проживают 452 тысячи человек. Как отметил глава региона, ранее было заключено соглашение с Минобороны, по которому область взяла на себя обязательства по обновлению материально-технической базы южноуральских военкоматов. Также с обстановкой в новом здании ознакомились главный федеральный инспектор региона Денис Чернятьев и военный комиссар области Андрей Максуров.

«Здесь все современно организовано, созданы условия для прохождения медицинской комиссии, условия для сотрудников, для призывников, для всех, кто приходит в военкомат. Сейчас завершаем оцифровку всех баз данных, оснастили военкомат компьютерами, всей необходимой техникой», — заявил Алексей Текслер.





По его словам, современными уже в этом году станут военкоматы Тракторозаводского и Ленинского районов и Металлургического района Челябинска, а также военный комиссариат Кунашакского района. В обновленных учреждениях все услуги будут оказывать в электронном виде, да и условия позволят работать с южноуральцами по принципу МФЦ. Кстати, Челябинская область не ограничивается только военкоматами: регион помогает оборонному ведомству и с другими объектами.

«В первую очередь, речь идет о нашем военном госпитале. Мы сейчас завершаем работу по его полной реновации, чтобы условия, в которых лечатся наши бойцы, были самые современные и самые комфортные. Также мы привели в порядок пункт отбора на военную службу по контракту на улице Цвиллинга. Сделали там ремонт, обновили всю материально-техническую базу. Там тоже все организовано для максимального удобства прохождения всех необходимых процедур», — резюмировал губернатор.

Кстати, ремонт в окружном военном госпитале начался по поручению Алексея Текслера в начале этого года. Ко Дню Победы там успели купить новое оборудование для оперблока хирургического отделения, приводили в порядок терапевтическое и неврологические отделения. Глава региона поручил провести благоустройство прилегающей территории.