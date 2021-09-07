В Челябинске открыли набор в новую школу на 1100 мест

Образовательный центр № 7 в микрорайоне Академ Риверсайд распахнет двери для школьников раньше срока

Администрация новой школы в микрорайоне Академ Риверсайд открыла прием заявок на зачисление в Образовательный центр № 7, сообщает пресс-служба городского комитета по делам образования.

«Новая школа по адресу: улица 40 лет Победы, 48 сможет принять 1100 учеников. В настоящее время здание находится в высокой степени готовности. Уроки в школе начнутся после того, как здание сдадут в эксплуатацию и будет получена лицензии на образовательную деятельность», — замечают в пресс-службе.

Записаться в школу можно по телефону 8 (996) 235-95-72 или направив заявление на адрес: akadem7oc@yandex.ru. Форму заявления можно скачать на сайте комитета по делам образования администрации Челябинска. Запись проводится с понедельника по пятницу с 09:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00.

Напомним, в регионе со значительным опережением идет реализация госпрограммы «Стимул», по которой возводилась школа в Академ Риверсайд. Деньги на ее строительство были предусмотрены в федеральном бюджете на 2022—2023 годы.

В феврале этого года губернатор Челябинской области Алексей Текслер обсуждал вопрос ускорения финансирования строительства социально значимого учреждения с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным во время рабочего визита вице-премьера в Челябинскую область.

В конце августа 2021 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Челябинской области более 270 миллионов рублей на ускоренное завершение строительства школы. Школу в микрорайоне Академ Риверсайд жители ждут уже много лет. Этот район — один из самых густонаселенных в Челябинске.