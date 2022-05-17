«Компьютерная Академия TOP» открыла набор в колледж IT TOP — Международный колледж цифровых технологий «Академии TOP», специализирующийся на подготовке IT-специалистов по наиболее востребованным и перспективным направлениям.
Обучение проходит очно в Челябинске!
Колледж IТ TOP — часть семьи «Компьютерной академии TOP». Это 20 лет опыта в сфере IT-образования. Это 250 000 выпускников, 72 000 студентов.
Преимущества обучения в колледже IT TOP
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Диплом государственного образца.
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Возможность обучения на базе 9 и 11 классов или для учащихся 8–11-х классов параллельно со школьным образованием.
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Стажировки и практика в IT-компаниях.
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Возможность зарабатывать во время обучения.
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Использование современных технологий в обучении.
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Геймификация и система мотивации.
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Персональное, оснащенное компьютером место. Вместо учебников — планшет.
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Создание собственного портфолио во время обучения.
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Возможность поступить в вуз-партнер на 2-й курс без сдачи ЕГЭ.
Почему абитуриенты выбирают колледж IT TOP?
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Только современные профессии, никаких скучных и монотонных занятий.
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Большое количество IT-предметов в программе.
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Много практики по специальности.
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Педагоги-практики могут поделиться опытом. И им есть чем делиться!
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Актуальная программа.
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Обучение на проектах.
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Формирование собственного портфолио.
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Интеграция с IT-индустрией — экскурсии, стажировки и практика.
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Трудоустройство в IT в процессе обучения.
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Активная студенческая жизнь.
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Государственный диплом. Диплом «Академии TOP». Сертификат от компаний-партнеров Microsoft, Cisco, Autodesk.
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Вузы-партнеры. Возможность поступить в университет без ЕГЭ на сокращенную программу обучения.
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Колледж IT TOP открывает набор и приглашает на бесплатное мероприятие всех, кто интересуется IT-образованием и мечтает освоить профессию с нуля
Почему поступление в колледж — лучшее решение для будущих IT-специалистов?
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Чтобы стать айтишником, не всегда нужен вуз.
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Поступление без ОГЭ и ЕГЭ.
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Наиболее быстрый способ получить профессию и начать зарабатывать.
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Перспектива начать самостоятельную жизнь раньше сверстников.
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Возможность изменить выбор профессии.
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Много практики по специальности.
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Конкурентоспособность на рынке труда.
Какое образование будет ценно для профессионального старта в IT?
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Только актуальные технологии, для которых нужны современные знания.
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Microsoft, Cisco, AutoDesk, позволяющие получать лицензионное программное обеспечение и самые свежие продукты.
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Преподаватели, сертифицированные статусными партнерами.
Какой документ получают выпускники колледжа IT TOP?
Государственный диплом о среднем специальном профессиональном образовании с присвоением квалификации.
Диплом федерального образца «Компьютерной Академии TOP»: разработка на Java, интернет-маркетинг, WEB-разработка ПО (QA), курс Python, графический дизайн.
Международные сертификаты от компаний-партнеров Microsoft, Cisco, Autodesk.
Обучение в колледже строится на принципах образования будущего — это отличает IT TOP от обычных колледжей и вузов.
В программе нет лишних предметов — только то, что пригодится для работы, учебы или бизнеса. Создатели курса внимательно анализируют требования рынка труда и дают актуальные знания.
Обучение строится исключительно на практических задачах. Преподаватели — профессионалы из IT-индустрии, они передают свой опыт и учат тому, о чем не пишут в учебниках.
Знания и навыки, которые вы получите в колледже IT TOP, станут фундаментальной профессиональной базой и гарантируют трудоустройство.
Партнерское сотрудничество «Академии TOP» с ведущими вузами дает возможность на внеконкурсное зачисление в выбранное заведение, а также освоение программ высшего образования в сокращенные сроки, для тех выпускников колледжа, которые желают продолжить обучение на следующей ступени образования.
Узнать подробности и записаться на обучение можно будет после индивидуальной консультации в «Компьютерной Академии ШАГ» или на специализированном мероприятии. День открытых дверей в Международном колледже цифровых технологий «Академия TOP» состоится 21 мая в 10:00 по адресу: пр. Ленина, 35, каб. 226. Мероприятие для тех, кто интересуется IT-образованием и мечтает стать IT-специалистом с нуля.
Зарегистрироваться на консультацию или мероприятие можно по телефону: +7 (351) 217-13-17, WhatsApp или через форму на сайте академии.
г. Челябинск, пр. Ленина, 35, каб. 226;
тел.: +7 (351) 217-13-17;
задавайте вопросы через Viber/WhatsApp: +7 (999) 333-79-64. За подробной информацией по направлениям образования переходите по ссылкам ниже:
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