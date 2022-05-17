В Челябинске открыли набор в Московский Международный колледж цифровых технологий IT TOP

Обучение в IT Step дает шанс поступить в вуз‑партнер на второй курс без сдачи ЕГЭ

«Компьютерная Академия TOP» открыла набор в колледж IT TOP — Международный колледж цифровых технологий «Академии TOP», специализирующийся на подготовке IT-специалистов по наиболее востребованным и перспективным направлениям.

Обучение проходит очно в Челябинске!

Колледж IТ TOP — часть семьи «Компьютерной академии TOP». Это 20 лет опыта в сфере IT-образования. Это 250 000 выпускников, 72 000 студентов.

Преимущества обучения в колледже IT TOP

Диплом государственного образца.

Возможность обучения на базе 9 и 11 классов или для учащихся 8–11-х классов параллельно со школьным образованием.

Стажировки и практика в IT-компаниях.

Возможность зарабатывать во время обучения.

Использование современных технологий в обучении.

Геймификация и система мотивации.

Персональное, оснащенное компьютером место. Вместо учебников — планшет.

Создание собственного портфолио во время обучения.

Возможность поступить в вуз-партнер на 2-й курс без сдачи ЕГЭ.

Почему абитуриенты выбирают колледж IT TOP?

Только современные профессии, никаких скучных и монотонных занятий.

Большое количество IT-предметов в программе.

Много практики по специальности.

Педагоги-практики могут поделиться опытом. И им есть чем делиться!

Актуальная программа.

Обучение на проектах.

Формирование собственного портфолио.

Интеграция с IT-индустрией — экскурсии, стажировки и практика.

Трудоустройство в IT в процессе обучения.

Активная студенческая жизнь.

Государственный диплом. Диплом «Академии TOP». Сертификат от компаний-партнеров Microsoft, Cisco, Autodesk.

Вузы-партнеры. Возможность поступить в университет без ЕГЭ на сокращенную программу обучения.

Колледж IT TOP открывает набор и приглашает на бесплатное мероприятие всех, кто интересуется IT-образованием и мечтает освоить профессию с нуля

Почему поступление в колледж — лучшее решение для будущих IT-специалистов?

Чтобы стать айтишником, не всегда нужен вуз.

Поступление без ОГЭ и ЕГЭ.

Наиболее быстрый способ получить профессию и начать зарабатывать.

Перспектива начать самостоятельную жизнь раньше сверстников.

Возможность изменить выбор профессии.

Много практики по специальности.

Конкурентоспособность на рынке труда.

Какое образование будет ценно для профессионального старта в IT?

Только актуальные технологии, для которых нужны современные знания.

Microsoft, Cisco, AutoDesk, позволяющие получать лицензионное программное обеспечение и самые свежие продукты.

Преподаватели, сертифицированные статусными партнерами.

Какой документ получают выпускники колледжа IT TOP?

Государственный диплом о среднем специальном профессиональном образовании с присвоением квалификации.

Диплом федерального образца «Компьютерной Академии TOP»: разработка на Java, интернет-маркетинг, WEB-разработка ПО (QA), курс Python, графический дизайн.

Международные сертификаты от компаний-партнеров Microsoft, Cisco, Autodesk.

Обучение в колледже строится на принципах образования будущего — это отличает IT TOP от обычных колледжей и вузов.

В программе нет лишних предметов — только то, что пригодится для работы, учебы или бизнеса. Создатели курса внимательно анализируют требования рынка труда и дают актуальные знания.

Обучение строится исключительно на практических задачах. Преподаватели — профессионалы из IT-индустрии, они передают свой опыт и учат тому, о чем не пишут в учебниках.

Знания и навыки, которые вы получите в колледже IT TOP, станут фундаментальной профессиональной базой и гарантируют трудоустройство.

Партнерское сотрудничество «Академии TOP» с ведущими вузами дает возможность на внеконкурсное зачисление в выбранное заведение, а также освоение программ высшего образования в сокращенные сроки, для тех выпускников колледжа, которые желают продолжить обучение на следующей ступени образования.

Узнать подробности и записаться на обучение можно будет после индивидуальной консультации в «Компьютерной Академии ШАГ» или на специализированном мероприятии. День открытых дверей в Международном колледже цифровых технологий «Академия TOP» состоится 21 мая в 10:00 по адресу: пр. Ленина, 35, каб. 226. Мероприятие для тех, кто интересуется IT-образованием и мечтает стать IT-специалистом с нуля.

Зарегистрироваться на консультацию или мероприятие можно по телефону: +7 (351) 217-13-17, WhatsApp или через форму на сайте академии.

Компьютерная академия «TOP»:

г. Челябинск, пр. Ленина, 35, каб. 226;

тел.: +7 (351) 217-13-17;

chel. top-academy. ru;

задавайте вопросы через Viber/WhatsApp: +7 (999) 333-79-64. За подробной информацией по направлениям образования переходите по ссылкам ниже:

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