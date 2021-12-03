В Челябинске открыли многофункциональный центр для мигрантов

Здесь начнут проводить экзамен по русскому языку

В Челябинске в Ленинском районе открыли миграционный центр, где можно сдать документы на временное проживание, патент, а также пройти экзамен и получить сертификат о владении русским языком. Открытие многофункционального комплекса состоялось в пятницу, 3 декабря. В ГУ МВД России по Челябинской области рассказали, что представляет собой обновленное помещение.

По улице Гагарина, 41 «а» после капитального ремонта здания открылся современный двухэтажный площадью 714 квадратных метров. Здесь будут совместно размещаться сотрудники управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области и филиала ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России.

По мнению заместителя начальника регионального ГУ МВД России, генерал-майора внутренней службы Артура Рахматуллина, широкий спектр госуслуг в сфере миграции в одном месте существенно сократит время заявителей.

«В центр можно будет обратиться не только за квалифицированной помощью при подготовке необходимых заявлений и бланков для оформления заграничных паспортов, разрешений на временное проживание, видов на жительство, гражданства Российской Федерации, но и сдать документы на патент, а также пройти экзамен и получить сертификат о владении русским языком», — подтвердил его слова исполняющий обязанности генерального директора ФГУП «Паспортно-визовый центр» МВД России Сергей Куликов.

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