В Челябинске открыли методический центр для депутатов-ветеранов СВО

Пилотный проект может быть масштабирован в другие регионы страны

В Челябинске начал работу уникальный образовательный проект, направленный на профессиональное развитие депутатов из числа участников СВО. Установочный семинар, состоявшийся сегодня, 31 октября, дал старт системной подготовке народных избранников, получивших мандаты по итогам последней избирательной кампании. По словам губернатора Алексея Текслера такой пилотный проект может быть реализован в других регионах, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Инициатором проекта выступил фонд «Объединение. РФ», на площадке которого и прошло мероприятие. В церемонии открытия приняли участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер и секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев.





Глава региона выразил уверенность в том, что созданный центр станет важной площадкой для подготовки депутатов, поможет им расширить свои компетенции. А также напомнил, что по результатам выборов в Законодательное собрание региона избраны 6 участников СВО, еще 56 человек представляют интересы граждан в муниципальных органах власти.

«Получить мандат — это только начало. Чтобы грамотно выполнять депутатские функции, лоббировать наказы избирателей и вести диалог, нужны специальные компетенции. Проект призван помочь ветеранам не только избраться, но и состояться в политике, стать настоящими лидерами общественного мнения», — добавил Алексей Текслер.

Губернатор также отметил, что теперь главная задача для избранных депутатов — это прямая и честная работа с людьми.





«Власть не должна быть безликой. Граждане должны видеть и знать своих руководителей и депутатов в лицо. Именно личный диалог и реальные дела обеспечивают доверие», — добавил глава региона.

Владимир Якушев в своей речи привел статистические данные: по итогам последней избирательной кампании 913 ветеранов СВО получили мандаты от «Единой России», а всего от партии избрались более 1300 участников спецоперации. А еще напомнил, что нынешний проект хоть и является уникальным, все же имеет историческую преемственность и провел параллель с приходом фронтовиков в управленческую работу после Великой Отечественной войны.

«Люди, которые стали на защиту страны, рисковали здоровьем и жизнью, безусловно, должны принимать участие в решении ее судьбы, стать новой управленческой командой. Об этом постоянно нам постоянно говорит и президент РФ Владимир Путин», — подчеркнул Владимир Якушев.





Отметим, что на семинаре были также вручены партийные билеты ветеранам СВО, в том числе участнику программы «Герои Южного Урала» Александру Заозерову. А также подписано соглашение о сотрудничестве между фондом «Объединение. РФ» и партией «Единая Россия». Оно закрепляет создание на базе фонда постоянно действующей образовательной площадки.