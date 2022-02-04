В Челябинске открыли курсы и горячую линию для созависимых

Обратиться за помощью могут люди, чьи близкие употребляют наркотики и алкоголь

Общественная организация «Онис» приглашает челябинцев на занятия кризисного центра для созависимых «Ты не один». Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и рассчитан на горожан, чьи родные употребляют наркотики или алкоголь. Об этом Первому областному информагентству рассказали в самой общественной организации.

«Во время социальной реабилитации алкозависимых и наркозависимых мы меняем мировоззрение человека. Но когда он возвращается в привычное окружение, возникает соблазн сорваться. Поэтому близкие таких людей, так называемые созависимые люди, тоже должны пройти этот путь. Это в разы сокращает вероятность рецидива», — говорит директор центра реабилитации «Онис» Артем Лукьянченко.

Занятия для созависимых будут проходить по вечерам с февраля до конца апреля. По пятницам в центре читают лекции, а по вторникам проходят групповые занятия с психологом. Также каждый участник реабилитации может посетить три индивидуальные встречи с психологом.

Встречи проходят в центре Челябинска, на улице Курчатова, 26, с 18:30 до 20:00.

Записаться на лекции и занятия можно по телефону +7-900-065-35-00, он работает с 10:00 до 18:00.

Все занятия в центре бесплатные. Участие в обучении анонимное.