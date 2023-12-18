В Челябинске открыли клуб для детей с редкими генетическими заболеваниями

Здесь можно будет провести время с пользой и просто отдохнуть

Фонд «Редкие дети» открыл в Челябинске клуб с похожим названием — «Редкое место». Сюда могут прийти подопечные фонда и получить помощь специалистов, сообщает пресс-служба администрации города.

В феврале 2023 года Челябинск передал фонду в безвозмездное пользование нежилое помещение по проспекту Ленина, 61б. Фонд отремонтировал комнаты и закупил современное оборудование. На базе клуба планируют проводить групповые и индивидуальные занятия для ребят и их родителей. С малышами будет работать педагог-дефектолог, а родителей научат понимать детей и работать с природой их ощущений.

«Родители смогут пообщаться с экспертами в сфере медицины, психологии, юриспруденции. Для них собрана внушительная профильная библиотека: педагогика, психология, паллиатив, сенсорная интеграция. Такой комплексный подход поможет родителям справляться с трудностями в поведении, обучении, реабилитации особого ребенка», — говорит основатель фонда «Редкие дети» Наталья Астафьева.

Напомним, фонд «Редкие дети» оказывает поддержку детям-бабочкам, детям с синдромом Крузона, Шааф-Янга, гипомеланозом ИТО, DDX3X, CDKL5, детям-рыбкам и другим ребятам с редкими генетическими диагнозами.