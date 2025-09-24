В Челябинске открыли игровую площадку для пациентов психоневрологической больницы

Дети смогут выплескивать здесь энергию и получать заряд позитивных эмоций

В Областной психоневрологической больнице № 1 торжественно открыли новую спортивно-игровую площадку для пациентов круглосуточного отделения, где лечатся 55 мальчиков-подростков, сообщает пресс-служба клиники.

Такой площадка была до ремонта

В течение года через отделение проходят около 500 пациентов в возрасте 9—14 лет. Курс лечения длится в среднем три-четыре недели. Игровая площадка станет важной частью реабилитации мальчиков.

«У нас в отделении подростки, мальчики. Они не могут сидеть на месте, и мы не можем ругать их за это, потому что это физиология. Большое значение имеет открытие этой площадки для ежедневных прогулок и снятия напряжения. Дети будут выплескивать здесь энергию и получать положительные эмоции», — говорит заведующая детским отделением для мальчиков ГБУЗ ОКСПНБ № 1 Варвара Новоселова.

На новой площадке есть футбольные ворота с баскетбольным кольцом, турники, беседка, стол для настольных игр, песочница, на стенах площадки — яркие рисунки. При строительстве использованы прорезиненное покрытие и антивандальные конструкции.

Проект реализован в партнерстве с администрацией Центрального района Челябинска и АНО «Территория перезагрузки».