В Челябинске открыли горячую линию по вопросам призыва на военную службу

Обращениями занимаются в военной прокуратуре

Военная прокуратура Челябинского гарнизона организовала работу консультационно-правового пункта и горячую линию по вопросам призыва. Специалисты рассматривают обращения граждан с 1 апреля этого года, то есть с начала весенней призывной кампании. Обращаться можно с вопросами по призыву на военную службу и направлению на альтернативную гражданскую службу, передает ИА «Первое областное».

Консультативно-правовой центр военной прокуратуры расположен в Челябинске в доме № 101 по улице Карла Маркса. Прием граждан проводят каждые вторник и пятницу с 10 до 13 часов. Также можно обратиться на горячую линию по номеру: 8 (351) 724-30-62.

Ранее Первое областное информагентство подробно рассказывало об особенностях весеннего призыва на срочную службу в Челябинской области. Под ружье до 15 июля намерены поставить 3,5 тысячи южноуральцев. Все они станут проходить службу во всех военных округах и на Северном флоте. Выпускники вузов, имеющие достижения в научной деятельности, могут попасть в научные роты.