В Челябинске открыли горячую линию для детей, не попавших в школу «Ньютон»

Каждому первокласснику обещают подыскать место в других учебных заведениях города

Комитет по делам образования Челябинска открыл горячую линию для тех, кому не хватило мест в первом классе образовательного центра «Ньютон», сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, школа находится на территории одноименного жилого комплекса, где проживает очень много детей. Образовательный центр «Ньютон» не способен вместить всех желающих. Из-за этого около ста семей, пытавшихся отдать детей в первый класс, остались без места в учебном заведении по прописке.

«С каждым ребенком, который не попал в 1-й класс в ОЦ „Ньютон“, мы готовы работать индивидуально, предлагая не только близлежащие школы, но лицеи и гимназии, работающие с группами продленного дня. Родители и законные представители будущих первоклассников могут обратиться по телефону горячей линии: 700-18-10 (добавочный 324), которая специально организована специалистами комитета по делам образования для решения сложившейся ситуации»,

— замечают в мэрии.

Также в мэрии рассказали о планах строительства детских образовательных учреждений в ЖК «Ньютон». Уже в четвертом квартале 2021 года здесь начнут строить новую школу на 1520 мест. В эксплуатацию ее введут в 2023 году.

Также администрацией города разработана проектная документация по строительству школ в микрорайонах № 33 и № 34. Эти объекты планируют возводить в рамках федеральной программы госкорпорации «ВЭБ.РФ». Для участия в этой же программе готовят документы для строительства школы на улице Татищева (между «Метраном» и микрорайоном Парковый-2). Ввод в эксплуатацию этих объектов намечен на 2023—2024 годы.