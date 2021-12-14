В Челябинске открыли главный вход в резиденцию губернатора

Центральные двери распахнули со стороны улицы Цвиллинга

В Челябинске в резиденции губернатора распахнули ворота центрального входа со стороны улицы Цвиллинга. Ранее их открывали только для официальных делегаций. Теперь главным входом пользуются сотрудники и посетители правительства, передает корреспондент ИА «Первое областное».

В резиденции губернатора распахнули ворота центрального входа, которые были закрыты с момента постройки самого корпуса — 2004 года. Эти двери со стороны улицы Цвиллинга открывали только в редких случаях — во время визита официальных делегаций. Теперь территория резиденции открыта для посетителей, работающим остается и вход со стороны улицы Коммуны. Через центральный вход действует пропускная система для сотрудников и посетителей резиденции, подтвердили в администрации губернатора.



