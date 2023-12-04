В Челябинске открыли фотовыставку, посвященную детям с аутизмом

С ребятами работал профессиональный фотограф

Примерно каждый сотый ребенок на Южном Урале имеет расстройство аутистического спектра. Обычно такие дети не идут на контакт и стремятся как будто бы слиться с окружающим миром, чтобы их не тревожили, не замечали. В Челябинске открыли выставку с говорящим названием «Сливаются? Отличаются?». Ее героями стали дети с таким расстройством.





В проекте приняли участие восемь детей с аутизмом. Фотограф Елена Барыкина снимала их в студии на цветном фоне, одетых в одежду того же цвета.

«Цель фотовыставки — показать, что дети с аутизмом такая же часть общества, как и мы все. И то, сольются ли они с обществом, оставаясь уникальными личностями, зависит от нас, взрослых», — говорит организатор проекта директор АНО «Звездный дождь» Елена Жернова.

Организаторы замечают, что симптомы аутизма обычно становятся заметны ближе к возрасту трех лет. Диагноз ставится специалистами на основании наблюдения за поведением ребенка.

Сейчас в Челябинской области выстроена полноценная система диагностики и помощи детям с аутизмом. О ней мы рассказывали в отдельном материале.