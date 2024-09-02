В Челябинске открыли движение трамваев на Теплотехе

Но некоторые маршруты еще не вернулись на привычные пути

В районе челябинского Теплотехнического института запустили движение трамваев. Изначально маршруты через перекресток проспекта Победы и улицы Кирова должны были приостановить до 22 сентября, но рабочие уже уложили новые пути, и транспорт решили пустить.

Как рассказал Организатор перевозок Челябинской области, новые рельсы появились на прямом участке проспекта Победы. Это позволило открыть сразу четыре маршрута.

Теперь трамваи ходят по следующим маршрутам: № 3 — депо 2 — Российская — автовокзал «Центральный», № 16 — Чичерина — Российская — автовокзал «Центральный», № 22 — Чистопольская — Российская — Карла Маркса — Чичерина. А вот трамвай № 15 вернулся на обычный маршрут Чичерина — ЧТЗ.