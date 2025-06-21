В Челябинске открыли движение трамваев до Областной больницы

На перекрестке Блюхера и Доватора заменили рельсы

В Челябинске после ремонта рельсов открыли движение трамваев до Областной больницы, сообщили в «ЧелябГЭТ».

На перекрестке Блюхера и Доватора были заменены рельсы, а на переезде через пути уложены бетонные плиты.

«Работы по асфальтированию пешеходных переходов будут завершены в течение следующей недели», — сообщили в «ЧелябГЭТ».

Трамвай № 2 возвращается на свою трассу движения, № 20 будет ходить по маршруту Областная больница — Депо 2. А трамвай № 5, с учетом закрытия движения на Автовокзал, будет ездить так: ЧЭМК — Горького — Труда — К. Маркса — Горького — ЧЭМК.