В Челябинске открыли четыре пункта по сбору новогодних елок

Сдать можно только настоящие деревья

В Челябинске в рамках экологической акции до 12 февраля можно сдать новогоднюю ель или сосну. Список площадок, где принимают деревья, сообщили в пресс-службе мэрии.

Площадки располагаются в ЖК «Александровский», «Ньютон» и «Эвопарк», а также с торца здания «Немузеямусора».

Собранные деревья измельчат в щепу, которую отправят на корм животным, на отсыпку дорожек в центр иппотерапии «Добрая лошадка», а также на изготовление предметов интерьера для дома.

Сдавать можно только натуральные ели, пихты и сосны. Дерево необходимо очистить от новогодних украшений.

ИА «Первое областное» узнало о различных вариантах утилизации отслуживших свое хвойных, в том числе — с пользой для окружающего мира.



Первые новогодние елки уже отправились за ненадобностью на контейнерные площадки. Но некоторые праздничные деревца еще могут оказаться полезными. К примеру, жительница Снежинска Арина Бардашевская превращает стволы елок в оригинальные сувениры.

