В Челябинске открыли четвертый центр психологической помощи участникам СВО и их семьям

С посетителями работают психологи, клинические психологи, юристы и методисты

В Челябинске на улице Красной начал работу новый центр психологической помощи участникам специальной военной операции и членам их семей. Это уже четвертая подобная площадка в городе. Центр открыли в День Героев Отечества. В мероприятии приняли участие глава города Алексей Лошкин, ветераны боевых действий, руководители патриотических и волонтерских объединений, а также матери погибших военнослужащих, сообщил мэр в своем телеграм-канале.

Особую эмоциональную значимость событию придало присутствие матерей двух бойцов, награжденных орденами Мужества посмертно. Ирина Ватутина, возглавляющая «Движение мам и жен Героев земли Уральской», и Татьяна Соколова, руководитель благотворительного фонда «Мамины руки», поделились воспоминаниями о своих сыновьях и рассказали о важности поддержки для семей военнослужащих.

На встрече обсудили вопросы адаптации бойцов к мирной жизни, кризисные ситуации в семьях и необходимость квалифицированной психологической помощи. Сегодня в штате четырех центров работают 25 психологов и клинических психологов, а также юристы и методисты. Для оказания помощи используются современные технологии, в том числе аудиовизуальные комплексы «ДИСНЕТ» для психологической разгрузки и оценки эмоционального состояния.

Центры также стали площадкой для практики студентов челябинских вузов, что позволяет готовить новые кадры и оказывать качественную помощь нуждающимся.